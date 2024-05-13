التنمية المحلية تتابع جهود القليوبية في تنفيذ المشروعات الخدمية.. صور

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة القليوبية في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير مداخل مدينة بنها وذلك في إطار متابعة تلك المشروعات للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية للعمل علي ابراز الوجهه الحضارية لمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة والعمل علي تسيير الحركة المرورية.

وتفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير مدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي حيث يتم رفع كفاءة وتطوير المدخل بالاضافة الي تطوير وإنشاء متنزه جديد عبارة عن حديقة علي مساحه 2000 متر جاري العمل علي الانتهاء منها خلال بضعة أيام لتضاف الي مجموعه الحدائق التي أنشأتها المحافظة بمدينة بنها لاظهار الشكل الحضاري للمدينة خلال الفترة الماضية.

واستمع المحافظ خلال جولته عن ما استجد من أعمال في تطوير الحديقة حيث تم الانتهاء من توصيل شبكة مياه الري وجاري توريد كابلات الكهرباء والأعمدة الديكورية والمقاعد والبروجولات.

ووجه المحافظ بالعمل علي الانتهاء من الحديقة في أقرب وقت ممكن ليتم فتحها أمام المواطنين كمتنزه ومتنفس جديد سيعمل علي استعادة الوجهه الحضارية لعاصمة المحافظة مدينة بنها حيث أكد المحافظ أنه سيتم تزويد الحديقة بكافة الخدمات الادارية اللازمة كدورات المياه وكافيتريا وأكشاك للمشروبات والمأكولات الخفيفة.

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