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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من التعليم بشأن تقييمات تلاميذ نظام أبناؤنا في الخارج 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرا عاجلا لأولياء الأمور تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم : تلاحظ تأخر عدد كبير من التلاميذ في تحميل ملفات التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2024 على منصة أبناؤنا في الخارج .

تنبيه عاجل من التعليم الآن

وأضافت وزارة التربية والتعليم : نوجه عناية أولياء الامور إلى ضرورة تحميل ملفات الأنشطة الخاصة بالتلاميذ للفصل الدراسي الثاني على منصة أبناؤنا في الخارج بشكل عاجل جدا قبل غلق الموقع الالكتروني لـ منصة أبناؤنا في الخارج 17 مايو 2024

وشددت الوزارة ، على أن الطالب الذي لم يقم بتحميل ملف التقييم على منصة ابناؤنا في الخارج في المواعيد المقررة ، لن يتم اعتباره اجتاز العام الدارسي الحالي وذلك وفقا لتعليمات التقدم المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أول مايو الجاري، تلاميذ صفوف مرحلة رياض الأطفال (الصف الأول والصف الثاني)، والمرحلة الابتدائية (الصف الأول والثاني والثالث) الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2024 ، بسرعة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) لملفات الأنشطة من خلال الرابط التالي:
‏ https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/activity 

 

وأكدت ضرورة أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ملف الأنشطة والتي تتضمن (اسم الطالب – رقم الجلوس)، وعقب انتهاء الطالب من تأدية الأنشطة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) وإرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة من خلال الرابط:
‏https://sabroadupload.emis.gov.eg

وأشارت إلى أن آخر موعد لرفع ملف الأنشطة بعد أداء الطلاب هو 17 مايو 2024 مؤكدة أنه سوف يتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024، بنفس الطريقة والإجراءات التي تم من خلالها تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.

ابناؤنا في الخارج 2024 ابناؤنا في الخارج وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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