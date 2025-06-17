رئيس وزراء صربيا: ندعم مصر في جميع المنظمات الدولية

أكد رئيس وزراء صربيا "ﭼورو ماتسوت"، أن مصر تمثل نقطة استقرار في المنطقة والبحر المتوسط ويجب علينا جميعا دعمها، معتبرا زيارته لمصر خطوة مهمة للتعاون بين البلدين بصورة عامة.

وأضاف رئيس وزراء صربيا، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، ان صربيا تدعم مصر في جميع المنظمات الدولية المختلفة لان مصر دولة لها دور كبير ومهم جدا في المنطقة.

وأشار إلي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يكن بصورة جيدة لكننا نتطلع إلى ان يزيد حجم التبادل بين مصر وصربيا وخاصة في مجال السياحة.

وأكد “ﭼورو ماتسوت”، أن صربيا تدعم مصر لانها دولة لها تاريخ كبير ونقطة مضيئة بالنسبة لجميع دول العالم .