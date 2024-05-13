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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

 قام اللواء سامي علام "السكرتير العام المساعد"لمحافظ بني سويف، بجولة ميدانية لمتابعة لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية واللحوم والمأكولات الشعبية،  تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حيث تم تفقد عدد من محلات الجزارة و اللحوم البلدية والمطاعم الشعبية بمدينة بني سويف، ورافقه السكرتير خلال جولته مديري حماية المستهلك، والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، والتموين و التنفيذيين المعنيين بديوان عام المحافظة.

اطمأن السكرتير العام المساعد على التزام المحال والمطاعم المشاركين في المبادرة، حيث تبادل الحديث مع أصحاب تلك المحال ومع المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود والتعاون مع الحكومة لتخفيض الأسعار لتكون في متناول المواطن البسيط خاصة في السلع الأساسية والمأكولات الشعبية.
 

 

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وحرصت اللجنة على مراجعة الالتزام بالشهادات الصحية، وإجراءات واشتراطات الصحة السلامة والصحة المهنية، ومستوى نظافة المحال  التجارية، لاسيما المطاعم، وتم التشديد على الالتزام بالضوابط والاشتراطات حفاظا على صحة وسلامة المواطن، وأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات في هذا الشأن.

تجدر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة وفي إطار تكليفات الحكومة وحرصها لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ،  والتي لاقت تجاوبا من أصحاب المحال التجارية والمطاعم  والجزارين ومشاركة فاعلة في دفع  الجهود  التي تبذلها المحافظة في هذا الشأن، مؤكدين ترحيبهم بالمبادرة التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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