مدمنان ومسجلان خطر.. تفاصيل صادمة في قتـ.ل بائع لشقيقه بـ"بلاطة" بأبو النمرس

شقيقان ادمنا تعاطي الاقراص المخدرة جمعتهما "قعدة مزاج" في منزل استأجره الأخ الأكبر منذ 15 يوم فقط في مدينة ابو النمرس جنوب محافظة الجيزة بعد ترك مسقط رأسه بمدينة بنها بالقليوبية، ونشب خلاف حاد بينهما عند طلب الأخ الأصغر من شقيقه بيع البيت الباقي لهما في بلدتهما.

وتطور الخلاف الى جريمة بشعة هشم فيها الأخ الأصغر رأس شقيقه العجوز بـ"بلاطة سيراميك" ثم مزق جسده وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.

التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية كشفت عن الملابسات الكاملة لجريمة العثور على جثة موظف بالمعاش داخل منزله بمدينة ابو النمرس حيث تبين ان رائحة كريهة كانت خيط البداية للكشف عن مقتل عجوز داخل منزله.

وجرى حينها تشكيل فريق بحث على مستوى عال من ضباط مباحث قطاع جنوب الجيزة برئاسة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ليتبين ان المجني عليه من مدينة بنها بمحافظة القليوبية وحضر الى ابو النمرس منذ 15 يوما فقط واستأجر شقة بها بعد بيع منزله ببلدته.

عائلة مسجلة خطر

فريق البحث واجه عقبات خلال جمع التحريات حيث فوجئ باتساع دائرة الاشتباه خاصة ان المجني عليه وأشقائه وأبنائه مسجلين خطر ولهم معلومات جنائية حيث كانت تقيم برفقته ابنته وزوجها وتركاه قبل الجريمة لاحضار باقي متعلقاتهما من منزلهما القديم في بنها وبقيا به يومين حتى انبعثت رائحة كريهة من المنزل وابلغ الجيران الشرطة ليتم اكتشاف الجريمة.

ومن خلال فحص المترددين على منزل المجني عليه والبحث عن هاتفه المفقود تبين انه تم بيعه في محافظة اخرى وبضبط مشتري الهاتف اعترف انه اشتراه من "بائع شرابات" الذي تبين انه شقيق المجني عليه وانه راء ارتكاب الجريمة.

المخدرات سخنت دماغي

اضافت التحريات باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث ان المجني عليه وشقيقه كانا يمتلكان منزلين في بنها وباعا احدهما وبقى لديهما الآخر وانهما مدمنين على تعاطي المواد والاقراص المخدرة ويوم الجريمة اثناء تعاطيهما المخدرات طلب الاخ الاصغر من شقيقه بيع المنزل الثاني الا انه رفض طلبه فحدثت بينهما مشادة كلامية.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة سببتها حالة الانتشاء من المخدرات التي كانا يتناولانها فقام الاخ الاصغر بحمل "بلاطة سيراميك" انهال بها على راس شقيقه ثم استل سلاح ابيض سدد به عدة طعنات في جسده حتى لفظ انفاسه الاخيرة فاستولى على هاتفه وفر هاربا.

وتمكنت قوة امنية ترأسها المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث ابو النمرس من القاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة قائلا:"المخدرات سخنت دماغي محستش بنفسي غير وانا بخلص عليه"، وتم تسجيل كافة اعترافاته وتحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.