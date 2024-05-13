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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

«اتهامه ليا يدخلني السجن».. أشرف زكي: لن أترك حقي من طارق الشناوي

أشرف زكي
أشرف زكي

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة عن أزمته مع الناقد الفني طارق الشناوي، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضده "الشناوي" مرة أخرى؛ بعد أن وصفه بأنه “مرتشي”.

وأضاف أشرف زكي، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، “أنتظر حكم القضاء بيني وبين طارق الشناوي”، متابعا “لن أترك حقي، ولن أتنازل عن بلاغي ضد طارق الشناوي”.

وواصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، “سآخذ حقي من خلال القضاء، وأدافع عن نفسي حتى آخر دقيقة، والتهمة التي اتهمت بها من قبل طارق الشناوي؛ تُدخلني السجن”.

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