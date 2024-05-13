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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان وموعده

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل جديد لها في لبنان يوم 20 يوليو، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما.

عادت الأزمات بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات مجددًا بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تليفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت.

وأصدرت شيرين في بيان صحفي لها، تطورات الأزمة بينها وشركة روتانا، وقالت إن الخلافات بينهما لم تنته بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.

 

وتابع البيان أن شركة روتانا تشترط على شيرين عبد الوهاب تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في البيان أن سبب انهيارها الهيستيري لها في حفلها الأخير بالكويت يعود لتأخير طرح أعمالها الغنائية الجديدة التي مرهونة لصالح شركة روتانا.

شيرين عبدالوهاب

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