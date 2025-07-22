اتراضينا واستعدنا حقنا.. كواليس تصالح الفنان نور النبوي مع موظف بعد دهسه

روى عمرو القاضي المحامي دفاع ضحية حادث الفنان نور النبوي كواليس تصالح الطرفين وتنازل موكله عن اتهامه للنبوي بدهسه.

وقال القاضي أنهم أنهوا منذ قليل إجراءات التصالح أمام نيابة كرداسة ومركز إمبابة حيث حضر أشرف عبد العزيز المحامي وكيلا عن الفنان نور النبوي وأقر موكله "وائل سمير" أمام النيابة العامة بتنازله عن اتهام الفنان نور خالد النبوي بإحداث إصابته بعد دهسه بسيارته أسفل محور 26 يوليو حيث خضع لجراحة تركيب 11 شريحة ومسمار في رجله.

وأضاف القاضي: الحمدلله تم استرجاع جميع حقوق موكلي نفسيا وماديا وربنا يجعلنا ديما ناصرين للمظلومين مؤكدا: اتراضينا وخدنا حقنا".

وتصالح الفنان نور النبوي مع موظف بعد دهسه بسيارته في شهر مايو الماضي بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مناسب يرضي كل منهما.

وكانت حققت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية في اتهام الفنان نور خالد النبوي بدهس موظف بسيارته أسفل محور 26 يوليو، والتسبب في إصابته بعدة إصابات.

وقال عمرو القاضي محامي ضحية حادث دهس الفنان نور خالد النبوي، أن موكله "وائل سمير" يعمل محصلًا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأثناء أداء عمله أسفل محور 26 يوليو بدائرة مركز شرطة كرداسة، اصطدمت به سيارة يقودها الفنان بقوة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا وإصابته بكسر مضاعف في الساق اليسرى.

وأوضح أن الفنان المتهم تحدث مع المجني عليه بعد الحادث مباشرة، وطلب منه عدم تحرير محضر رسمي، قائلًا له: "متعملش محضر.. واللي عايزه هديهولك".