اليونيسف: الوضع في قطاع غزة بلغ مستويات غير مسبوقة من التدهور

حذّر كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، من أن الوضع في قطاع غزة بلغ مستويات غير مسبوقة من التدهور، حيث أصبح الجوع سلاحًا قاتلًا يُضاف إلى آلة الحرب، مؤكدًا وفاة 76 طفلًا على الأقل بسبب الجوع وسوء التغذية.

وأشار إلى أن التقارير الواردة من الميدان تفيد بأن نسبة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر إلى خمس سنوات ارتفعت بنسبة 180% مقارنة بشهر فبراير الماضي، مضيفًا أن الحالات لا تقتصر على المناطق المحاصرة فحسب، بل تشمل القطاع بأكمله.

نقص الغذاء والماء يدمر الطفولة

وأكد أبو خلف أن هناك نقصًا شديدًا في المياه الصالحة للشرب، حيث لا يتمكن 90% من العائلات من الحصول عليها بشكل يومي، مما أدى إلى انتشار الأمراض بين الأطفال، مشيرًا إلى أن 44% من الحالات المرضية المسجلة ترجع إلى نقص المياه الآمنة.

