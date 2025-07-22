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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
أسماء عبد الحفيظ

يعتبر الكشك الصعيدي من أشهر الاطباق المتنشرة فى الصعيد، والمحببة والمفضلة لدي الكثير لذلك تقدم الشيف سلمى الحافظ طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة وبمذاق لا يقاوم وشكل مميز ومشهي لعشاق الكشك.

مكونات الكشك الصعيدي

 طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي 
  • كوب دقيق ذرة بلدي أصفر أو أبيض حسب الرغبة
  • كوب زبادي بلدي
  • 2 كوب لبن رايب أو لبن + ملعقة خل
  • 2 ملعقة كبيرة سمن بلدي
  • بصلة كبيرة مفرومة ناعم
  • ملح حسب الرغبة
  • كوب ماء أو مرقة دجاج أو لحمة اختياري لزيادة النكهة
  • فص ثوم اختياري حسب الرغبة

طريقة عمل الكشك الصعيدي

 طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

1. تحضير العجين الأساسي 

  • في وعاء عميق، اخلطي الزبادي مع اللبن الرايب والدقيق.
  • قلّبي جيدًا حتى يذوب الدقيق تمامًا ولا يكون هناك أي تكتلات.
  • غطي الخليط واتركيه في مكان دافئ لمدة من 6 إلى 8 ساعات أو يفضل ليلة كاملة، حتى يتخمر ويأخذ الطعم الحامضي المميز.
 طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

2. تحمير البصل الطشة

  • في طاسة، ضعي السمن البلدي وسخنيه جيدًا.
  • أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يتحول إلى اللون الذهبي الداكن ويصبح مقرمشًا.
  • خذي جزء من البصل المحمر وضعيه جانبًا للتزيين لاحقًا.

3. تحضير الكشك

  • بعد أن يتخمر خليط الكشك، ضعيه على النار الهادئة.
  • أضيفي إليه الماء أو المرقة تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل.
  • استمري في التقليب باستخدام مضرب يدوي أو ملعقة خشبية لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يتماسك القوام.
  • أضيفي الطشة السمن والبصل إلى الكشك وقلّبي جيدًا.
  • اتركيه يغلي على نار هادئة جدًا من 5 إلى 10 دقائق حتى ينضج تمامًا.
 طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

4. التقديم

  • صبي الكشك في أطباق التقديم.
  • زينيه بالبصل المحمر المتروك جانبًا.
  • يُقدَّم ساخنًا مع العيش البلدي أو كطبق جانبي مع اللحوم أو الفراخ المشوية.
  • نصائح لنجاح الكشك الصعيدي:
  • كلما كان اللبن أكثر حموضة، زادت أصالة طعم الكشك.
  • يمكن استخدام الثوم المهروس مع البصل للحصول على نكهة أعمق.
  • لا تتركي الكشك يغلي بسرعة أو على نار عالية حتى لا يفصل اللبن.
  • يمكنكِ إضافة القليل من الكمون أو الشطة حسب الذوق.
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طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
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