الاحتفال بيوم الصداقة في روما بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية |صور

أقيم في كنيسة الشهيد مار جرجس بالعاصمة الإيطالية روما التابعة لإيبارشية تورينو وروما، حفل بمناسبة التذكار السنوي ليوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية.

واستقبل نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، السفير محمود طلعت سفير مصر لدي الڤاتيكان الذي ألقى كلمة تهنئة، يرافقه السكرتير الأول للسفارة السفير مينا رزق والسيدة حرمه.

ومن الكنيسة الكاثوليكية حضر الحفل

الأب هيسنتي ديستيفلا نائبًا عن الكاردينال كورت كوخ رئيس المجلس البابوي لوحدة الكنائس، الذي ألقى كلمة قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان، فيما قرأ نيافة الأنبا برنابا خطاب قداسة البابا تواضروس الثاني بهذه المناسبة.

وحضر الحفل أيضًا نيافة الأنبا أنطونيوس مينا عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان من إيبارشية تورينو وروما.