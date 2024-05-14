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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة صدقي: فرص الزمالك أكبر من نهضة بركان في الفوز بالكونفدرالية.. فيديو

صدى البلد

اعتبر حمادة صدقي، مدير منتخب مصر الأسبق، أن فرص الزمالك في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية أكبر من نهضة بركان المغربي.

ووضع حمادة صدقي روشتة تحقيق الزمالك اللقب، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، مشيرًا إلى أن عدم استقبال هدف في مباراة العودة هو أهم أهداف الزمالك أمام نهضة بركان.

ورأى حمادة صدقي أن الأفضل للزمالك في مباراة الإياب هو عدم الدفع بالبنيني سامسون أكينولا أساسيًا في مباراة العودة أمام نهضة بركان.

وحول أداء حارس الزمالك محمد عواد في الفترة الأخيرة، قال حمادة صدقي: «محمد عواد يشترك في مسؤولية هدق نهضة بركان الثاني لكن المسؤولية الأكبر تقع على المدافعين وغياب التغطية في الكرات العرضية».

وحول موقف الأهلي، الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، أكد حمادة صدقي ضرورة أن يحقق المارد الأحمر نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب في تونس سواء بالفوز أو التعادل أو بحد أدنى الهزيمة مع تسجيل هدف.

وقال صدقي: «الأهلي يحتاج إلى الصبر وإجهاد لاعبي الترجي من أجل التسجيل في موقعة الذهاب في نهائي دوري الأبطال».
 

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