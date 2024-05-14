رسميا.. أسعار الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك :

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 47.20 جنيه

سعر البيع: 47.30 جنيه

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

سعر الشراء: 47.20 جنيه

سعر البيع: 47.30 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 47.20 جنيه

سعر البيع: 47.30 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 47.18 جنيه

سعر البيع: 47.28 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الشراء: 47.18 جنيه

سعر البيع: 47.28 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 47.18 جنيه

سعر البيع: 47.28 جنيه

سعر الدولار في بنك قناه السويس

سعر الشراء: 47.20 جنيه

سعر البيع: 47.30 جنيه