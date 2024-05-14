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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء  14 مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

 

وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 

 

12.51 جنيه للشراء.

 

12.60 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

 

12.58 جنيه للشراء.

 

12.61 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

 

12.58 جنيه للشراء.

 

12.61 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

12.58 جنيه للشراء.

 

12.61  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

 

12.50 جنيه للشراء.

 

12.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

 

12.56 جنيه للشراء.

 

12.61 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

 

12.53 جنيه للشراء.

 

12.61 جنيه للبيع.

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