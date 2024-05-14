رئيس وزراء العراق: استهداف مقار أونروا في غزة جزء من حرب الإبادة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله المفوض العام لأونروا دعم بلاده للوكالة للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين.



وشدد على أن استهداف مقار أونروا في غزة جزء من حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين



ونوه بأن معاناة الفلسطينيين ستتضاعف مع استهداف رفح الفلسطينية حيث لم يعد لهم مكان آمن يلجأون إليه.



