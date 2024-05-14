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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية والأمم المتحدة يثبتان أكاذيب نتنياهو بشأن أعداد الشهداء الفلسطينيين

شهداء غزة
شهداء غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن ثقتها الكاملة في أعداد الشهداء التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة بعد أن شككت إسرائيل في حدوث تغيير بالأرقام، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقامت وزارة الصحة في غزة الأسبوع الماضي بتحديث توزيعها لإجمالي عدد الشهداء لأكثر من 35 ألف فلسطيني، قائلة إنه تم التعرف على حوالي 25 ألف من هؤلاء الأشخاص بالكامل حتى الآن. 

وقد أعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف: "إن حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم تحديدهم هي خطوة إلى الأمام"، مضيفًا أنه "لا يوجد شيء خاطئ" في بيانات وزارة الصحة.

وذكر فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الرقم  الأصغر الـ 25 ألف يعكس عدد الجثث التي تم التعرف عليها بالكامل.

وتشمل الأرقام الأكبر ال35 ألف الجثث التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وقال حق إنه من المتوقع، مع استمرار عملية تحديد الهوية، أن يرتفع العدد الرسمي للشهداء بين النساء والأطفال.

وزعم نتنياهو أمس أن نصف عدد الشهداء هم من مقاتلي المقاومة، لكن الحقيقة وفق الصحة العالمية والصحة الفلسطينية أن كلهم مدنيين بل أن هناك كثير من الشهداء مازالوا تحت الأنقاض.

إسرائيل الأسبوع الماض الأسبوع الماضي الحقيقة الصحة الفلسطينية الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية وكالات الأمم المتحدة

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