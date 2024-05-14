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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الحالة الصحية لـ3 أمناء شرطة أصيبوا بتبادل إطلاق النار مع تجار مخدرات بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت مصادر رسمية مطلعة في محافظة الإسماعيلية، عن الحالة الصحية لثلاث أمناء شرطة مصابين بطلق ناري في تبادل إطلاق النار مع تجار مخدرات في مداهمة أمنية بمفارق ابو صوير بالإسماعيلية.

إصابة 3 أمناء شرطة في مطاردة تجار مخدرات بطريق الإسماعيلية أبو صوير الصحراوي


وقالت المصادر إن الحالة الصحية للمصابين مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مجمع الإسماعيلية الطبي، وأنهم أصيبوا بطلق ناري في أماكن متفرقة بالجسم أثر تبادل إطلاق النار مع تجار مواد مخدرة  « فروا هاربين».


وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لصدي البلد،  أن المصابين هم  اسماعيل محمد الشرقاوي، مقيم الشرقية، مرعي محمد محمد حسين، مقيم الشرقية، شوقي عباس حسانين مقيم الغربية.

وأصيب 3 أمناء شرطة بطلقات نارية أثر مداهمة مع تجار مواد مخدرة بطريق الإسماعيلية ابو صوير الصحراوي، تم نقلهم إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 3 أمناء شرطة من إدارة مكافحة المخدرات في مداهمة مع تجار مخدرات بالطريق الصحراوي.

تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة، كما اخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

ويجري مدير أمن الإسماعيلية زيارة تفقدية للمصابين للاطمئنان علي حالتهم الصحية.

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