إصابة 3 أمناء شرطة في مطاردة تجار مخدرات بطريق الإسماعيلية أبو صوير الصحراوي

أصيب 3 أمناء شرطة بطلقات نارية إثر مداهمة مع تجار مواد مخدرة بطريق الإسماعيلية ابو صوير الصحراوي، تم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 3 أمناء شرطة من إدارة مكافحة المخدرات في مداهمة مع تجار مخدرات بالطريق الصحراوي.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

من جانبه حرص مدير أمن الإسماعيلية علي زيارة المصابين والاطمئنان علي حالتهم الصحية.