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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«ڤاليو» تبرم اتفاقية تعاون مع مؤسسة «فرصة حياة» لدعم علاج الأطفال المصابين بأمراض نادرة

صدى البلد

أعلنت اليوم «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إبرام اتفاقية شراكة مع مؤسسة «فرصة حياة» لدعم وتمويل علاج الأطفال الذين يعانون من مرض ضمور العضلات الشوكي النادر خلال عام 2024، وذلك من خلال جمع التبرعات اللازمة. وتعد مؤسسة فرصة حياة هي أول مؤسسة خيرية في مصر وأفريقيا لرعاية الأطفال المصابين بالأمراض النادرة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء «ڤاليو» من المشاركة في دعم المؤسسة، وذلك على غرار حملة التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت التبرع بمبلغ 20 جنيهًا مصريًا عن كل معاملة تتم عبر «ڤاليو» للمساعدة في إنقاذ حياة 10 أطفال من المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهي رحلة العلاج التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة. وقد نجحت «ڤاليو» خلال هذه الحملة في رفع الوعي بأهمية مبادرات التنمية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأطفال المحتاجين ودمج جميع الأطراف ذات العلاقة والعملاء في تلك المبادرات من خلال تيسير عملية التبرع وجعلها في متناول الأفراد الذين يرغبون في تقديم الدعم والمساعدة في إنقاذ حياة الأطفال.
وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة «فرصة حياة» والذي يأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها «ڤاليو» لتعظيم المردود الإيجابي على المجتمع بوجه عام، والمساهمة في المبادرات النبيلة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالحالات الطبية النادرة وتقديم يد العون لمن هم في أمسّ الحاجة للعلاج بجانب عملها التقليدي الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي. وأضاف حسونة أن «ڤاليو» تدعم المؤسسة في مهمتها الرئيسية لمساعدة المحتاجين، ولاسيّما الأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة مثل مرض ضمور العضلات الشوكي، من خلال عدة محاور أهمها زيادة الوعي المجتمعي بطبيعة تلك الأمراض، وتيسير الوصول إلى الجهات المانحة، وتقديم الدعم المباشر من خلال المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من كل معاملة، وهو ما ساهم في جمع مبلغ 3.7 مليون جنيه مصري. وأشار حسونة إلى سهولة قيام العملاء بتقديم التبرعات من خلال «ڤاليو» للمساعدة في إنقاذ المزيد من الأرواح كل يوم.
ومن جانبها، أشادت غادة منيب، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فرصة حياة، بالتعاون المثمر مع «ڤاليو» التي تعدّ واحدة من أهمّ الشركاء الداعمين الذين يرغبون في إحداث تغيير ملموس في حياة الأطفال المصابين بأمراض نادرة. وأشارت منيب إلى أهمية الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية التي تقدمها «ڤاليو» في تيسير عملية التبرع والمساهمة في تعزيز مبادرات الخير والعطاء بين أرجاء المجتمع وزيادة الوعي المجتمعي وتشجيع الأفراد على الانضمام إلى المؤسسة، فضلًا عن المساهمة في صياغة مستقبل أكثر إشراقًا للأطفال المحتاجين. 
وتواصل شركة «ڤاليو»، منذ إنشائها أواخر عام 2017، في إحداث طفرة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم باقة من الخدمات العصرية، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة المتطور، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. يُذكر أن شركة «ڤاليو» تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في مصر. بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في توسيع نطاق خدماتها لتشمل إطلاق برنامج تمويل يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه، فضلاً عن توفير حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار وال بالإضافة إلى مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال قطاعاتها المتميّزة وهي (U، Ulter، إنڤست، شقلباظ، بيزنس، أكيد، Flip). وقد قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة مسبقة الدفع وبطاقة ائتمانية بالتعاون مع شركة فيزا.

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