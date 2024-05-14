الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان بالمدفعية

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم عدة بلدات في جنوب لبنان بالمدفعية.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانيية فقد قصف العدو الصهيوني أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف وذلك بعد تتبع لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان.

وذكر الحزب في بيان له أن الأهداف هي قاعدة إطلاقه التي دمرت مع آلية التحكم به، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح.