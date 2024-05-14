مدعي عام المحكمة الدولية: نتوقع زيارات لليبيا من خبراء في الأدلة الجنائية

قالت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء، إن خبراء في الأدلة الجنائية زاروا ليبيا مؤخرا وأنه يتوقع زيارات قادمة، وذلك في إحاطة حول الوضع في ليبيا.

وأكد خان أن المحكمة تعتزم إتمام مرحلة التحقيق التي تتضمنها خارطة الطريق، متمنيا أن تفضي إلى مذكرات توقيف.

وأوضح خان أن الجنائية الدولية بحاجة لدعم مستمر من ليبيا للوصول إلى نتائج في تحقيقاتها.



وشددت المحكمة الجنائية الدولية،، على ضرورة العمل بالتعاون مع السلطات الليبية ومع مجلس الأمن لتطبيق خارطة الطريق.

وفي وقت سابق، قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن أحد المعوقات التي تواجهها ليبيا هى تدخل المجتمع الدولي، وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على ليبيا في تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية، خاصة وأنه إذا ترك الأمر لليبيين وتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي سوف تسير الأمور في اتجاه إيجابي وبسرعة، لكن التدخل الخارجي وإرسال مبعوثين ليس لهم معرفة بالواقع الليبي وخصوصية الشعب الليبي وتركيبته من أكبر العراقيل لأنهم يفترضون افتراضات لا تتماشى من طبيعة وتركيبة المجتمع الليبي، خاصة وأن الديمقراطية تختلف من شعب إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى حسب وعي الشعب وظروف الاستقرار، وليبيا لها طبيعة خاصة في تركيبتها الشعبية لم يتفهمها المبعوثون الدوليون حتى الآن.