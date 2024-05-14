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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فارس في العتاولة والهادي بمسلسل الحشاشين.. الطفل أحمد ميدان: وأنا بصور كنت مبسوط

صدى البلد

قدمت دراما رمضان هذا العام مجموعة من الأطفال الذين لفتوا الأنظار بشكل كبير، أداء بسيط و متميز ونظرات بريئة، اقتناع بكل كلمة يقولونها.

 

وفي مسلسل "العتاولة" واحد من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في رمضان 2024، شارك الطفل أحمد ميدان وقدم دور "فارس" الذي يصدم بوالدته "عائشة" مي كساب وهي تخبره أنه ليس ابنها.

 


ونجح الطفل أحمد ميدان، الذي لعب دور الهادي ابن حسن الصباح بمسلسل الحشاشين في خطف أنظار المشاهدين بتلقائيته وبراءته وإتقانه للدور، وقال الطفل الذى يبلغ من العمر 7 سنوات إن هذا لم يكن هذا العمل هو الأول له ولكن من أبرز وأهم الأعمال التى قام به.


تابع  الطفل أحمد ميدان لصدى البلد  مع الإعلامية أوركيد سامي "أنا مبسوط جدًا بمشاركتى فى مسلسل الحشاشين لأنه عمل تاريخى ومهم وأكيد  إضافة ليا فى المستقبل وإنى أقول إنى مثلت مع الفنان الكبير كريم عبد العزيز، ودورى كان الهادى ابن حسن الصباح ".

 

وأضاف: "عمو كريم عبد العزيز فنان كبير أوى ومن الشخصيات المحبوبة وكان دايمًا يلعب معانا ويهزر معانا فى اللوكيشن وأنا مكنتش خايف وأنا بصور بالعكس كنت مبسوط أنى فى حاجة كبيرة زى دى وكنا بنروح أماكن كتير حلوة".

 

مسلسل الحشاشين تم  عرضه علي  شاشات المتحدة، وهو أحد أهم مسلسلات رمضان 2024، الذي يتناول أسلوب وطريقه "حسن الصباح" الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، ويناقش حقبة ظهرت فيها طائفة الحشاشين، وزعيمهم الذي يستخدم أساليب مرعبة وخبيثة في السيطرة على عقولهم تحقيقا لأهدافه.

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Screenshot_2024-05-14-18-36-58-51

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