أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتف Oppo K12x الصديق للميزانية

أعلنت شركة أوبو رسميًا عن هاتفها Oppo K12x صديق الميزانية، حيث تم إطلاق الهاتف في الصين ومن المقرر طرح الهاتف في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "gsmarena" فإن هاتف أوبو Oppo K12x حصل على شاشة مسطحة من نوع OLED قياس 6.67 بوصة وبجودة عرض +Full HD، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية.

ويقدم هاتف أوبو Oppo K12x كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة f/1.8، ولكن لا يوجد OIS. الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 لالتقاط الصور الشخصية. توجد كاميرا أمامية واحدة لصور السيلفي، وتحتوي على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل. ويتم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ولكن على الأقل يوجد EIS.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo K12x على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة ويدعم شحن SuperVOOC بقوة 80 وات، وPD 3.0. وتقول شركة أوبو أنها يمكن أن تصل من 0 إلى 100% خلال 50 دقيقة.

ويعمل هاتف أوبو Oppo K12x بمعالج من نوع Snapdragon 695 وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

ويتم بتشغيل ColorOS 14 للسوفت وير، والذي يعتمد على نظام التشغيل Android 14، وحيث يزن 191 جرامًا، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الأسبوع المقبل بما يعادل 180 دولار أمريكي.