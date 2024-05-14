ليست فوضى.. أحمد كريمة يوضح حدود الحرية في الإسلام

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال " ما هي حدود الحرية في الإسلام، وقال إن كل حق يقابه واجب، وهذا أمر مقرر شرعًا ودستورًا وعرفًا.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الحرية لها ضوابط، فهناك حرية للفكر، ولها ضوابط وحدود، وأن الله قال في كتابه " وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ".

ولفت إلى أن الحرية ليست فوضى، فهناك ثوابت على الجميع الالتزام بها، ولا تخضع لـ إبداء رأي من أي شخص، ولذلك على كل شخص احترام حقوق الآخر، وأن الإسلام سبق القوانين الحديثة.

وأشار إلى أن كل إنسان حر إذا كان ذلك لا يسبب فتنة، أو مشكلة في المجتمع، وعلى رجال الدين الحفاظ على حقوق الإنسان، وأن العلماء هم من لهم الحق في الحديث عن الأمور الدينية.