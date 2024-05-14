نائب رئيس المخابرات الفلسطينية السابق: نتنياهو يريد مواصلة الحـرب للاستمرار في السلطة

كشف اللواء الدكتور محمد المصري نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق، عن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وقال محمد المصري، في لقاء عبر سكايب، لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا غاليا جراء العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي شيء من أهدافه في قطاع غزة، لافتا الى أن استمرار الحــ رب هو الضمان لـنـتــنــ ياهو لاستمراره في السلطة.

وتابع أن الدولة المصرية قدمت جهودا كبيرة في سبيل وقف العدوان من خلال المفاوضات، مستدركا ان نتنياهو في تل أبيب ومن حوله لم يوافقون على الورقة المصرية ووقف إطلاق النار في القطاع، وهذه الحرب على الشعب الفلسطيني وليس على حركة حماس تماما.

