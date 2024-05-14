النقل: مصر لم تبع رصيف ميناء السخنة والتعاقد إدارة وتشغيل وصيانة فقط

أشاد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بأعمال تطوير ميناء السخنة، قائلاً: «ضخامة العمل وأهميته في أرصفة ميناء السخنة واضحة على أرض الواقع».



وأوضح وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إنشاء رصيف جديد بميناء السخنة بطول 2.4 كيلو حتى البحر بعد إزالة 25 مليون متر مكعب حفر جاف، وتم زيادة المدخل الشرقي في مساحة الميناء بنحو 4 ملايين متر مربع، بوساطة شركات مصرية وطنية.



وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أنه تم الإتفاق مع عدة تحالفات عالمية مكونة من هاتشسون وسي إم إيه وكوسكو على تشغيل وإدارة رصيف ميناء السخنة، وتنفيذ البنية الفوقية من أعمال الكهرباء والإنترلوك ومباني السيطرة والتحكم والمخازن.



وأكد وزير النقل خلال حديثه، على أن مصر لم تبيع رصيف ميناء السخنة لأن التعاقد مع التحالفات العالمية؛ هو عبارة عن إدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية فقط.



وتابع: المشغل العالمي يستفيد من رصيف السخنة في أنه يحصل على كل حركة للحاوية مقابل مادي ويقوم بتشغيل السفن الخاص به، في حين أننا نأخذ على كل متر مربع 9 دولارات سنويا، ونأخذ على الحاوية 20 قدم 10 دولارات، بينما نأخذ على الحاوية ترانزيت 9 دولارات لأنها لا تكلف الكثير وتعتبر إضافة إلى طاقة التشغيل.

