وزير الري: أنا أكثر شخص مُغرم بالسد العالي و«مستقبل مصر» مشروع قومي لمصر|فيديو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنه كان يسرد ضخامة مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والذي يتضمن أكبر محطة تحلية مياه الري في العالم ودخلت موسوعة جينيس من أكثر من زاوية، منوهًا بأنه ليس مغرماً بأن يتم تشييد كل ما هو أكبر المشروعات.

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نقص المياه يستدعي استيراد غذاء من الخارج أو وجود حل على أرض مصر، من خلال معالجة مياه الري من خلال مسار ناقل، وهذا الأمر يعمل منذ القيادات السابقة في الوزارة، مشددًا على أنه قدم شرحاً وافياً عن أهمية الحاجة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر، موضحًا أن "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" مشروع قومي للدولة المصرية.

وأوضح أن تصريحاته بالأمس لم يكن مقارنة المشروع بالسد العالي ولم يتحدث في هذا الأمر، مؤكدًا أنه كان يتحدث عن حجم وضخامة المشروع، منوهًا بأن السد العالي مشروع كان حماية لمصر من الغرق والفيضان والجفاف، والمقارنة لم تخطر على باله، وأشار إلى أنه أكثر شخص مغرم بالسد العالي وصنع فيلماً وثائقياً في مناسبة السد العالي وتم إرسالها لمدينة الإنتاج الإعلامي لتحويلها لديجيتال.