اللواء محمد قشقوش: الأكاذيب الإسرائيلية نهج وأسلوب حياة منذ الحروب السابقة|فيديو

أكد اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات، أن نصر أكتوبر والحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل تخللها العديد من الأكاذيب الإسرائيلية والتي تم الرد عليها في الكتب، موضحًا أن الأكاذيب الإسرائيلية نهج وأسلوب حياة منذ الحروب السابقة وحتى ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حاليا.

وأوضح "قشقوش"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن رفح موجودة في منطقة "د" طبقًا للاتفاق، اتفاق السلام وضع المنطقة "ج" في مصر بها قوات مخفضة وليس بها أسلحة ثقيلة كالدبابات أو المدفعية، والمنطقة "د" في إسرائيل عمق أقل مرتبط بالعمق الاستراتيجي للبلدين، ويتم تحديد القوات وعدد الأسلحة وعدد المقاتلين، وكلا الطرفين لديه أسلحة دفاع جوي.

وأشار إلى أن الأسلحة الثقيلة من القوات الإسرائيلي تحركت إلى رفح الفلسطينية وهو خرق للاتفاقات ولكن في حالة دخول السلاح الثقيل إلى المنطقة المحظور الدخول والخروج منها يتم الدخول في أمر جدلي، لافتا إلى أن القتال في رفح الفلسطينية بين الإسرائيليين وحماس لم يقم بين الطرفين.

