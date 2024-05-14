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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون إسرائيليون يحذرون: مصر قد تنسحب من الوساطة بين تل أبيب وحماس

الرئيس السيسي ونتنياهو
الرئيس السيسي ونتنياهو

حذر مسؤولين كبار في إسرائيل، من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة المبذولة بين تل أبيب وحركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، وفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة العبرية، إن التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين سيتضرر بصورة كبيرة إذا استمرت الأزمة الحالية.

وأكد المسؤولين أن الوضع أمام مصر في هذا الوقت هو الأسوء منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أكد سامح شكري وزير الخارجية رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً.

يأتي ذلك تعقيباً على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة.
واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر.
واستنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر  للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، وراح ضحيتها أكثر من ٣٥ ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال. وطالب وزير الخارجية إسرائيل بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها.

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