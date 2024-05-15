ماذا يفعل عصير الفراولة للبشرة؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،فوائد عصير الفراولة للبشرة.

· يعمل على تخليص البشرة من البثور وحبّ الشباب.

· يقي البشرة ويخلصها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة؛ لغناه بمضادات الأكسدة.

· يعمل على إزالة الهالات السوداء الموجودة في البشرة.

· يخلّص البشرة الدهنيّة من الدهون الزائدة والمتراكمة في مسام البشرة.

· يمكن استخدام عصير الفراولة لتنظيف البشرة به، فهو يعمل على إزالة الخلايا الميّتة المتراكمة على سطحها، كما يخلّصها من الجلد الميّت

· يغذّي البشرة ويرطّبها ويجعلها أكثر نعومةً ونضارةً.

· يفتّح البشرة.

· يخلّص البشرة من البقع الداكنة.

· يقي البشرة من الإصابة بسرطان الجلد لغناه بمضادات الأكسدة.