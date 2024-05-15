قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،فوائد عصير الفراولة للبشرة.
· يعمل على تخليص البشرة من البثور وحبّ الشباب.
· يقي البشرة ويخلصها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة؛ لغناه بمضادات الأكسدة.
· يعمل على إزالة الهالات السوداء الموجودة في البشرة.
· يخلّص البشرة الدهنيّة من الدهون الزائدة والمتراكمة في مسام البشرة.
· يمكن استخدام عصير الفراولة لتنظيف البشرة به، فهو يعمل على إزالة الخلايا الميّتة المتراكمة على سطحها، كما يخلّصها من الجلد الميّت
· يغذّي البشرة ويرطّبها ويجعلها أكثر نعومةً ونضارةً.
· يفتّح البشرة.
· يخلّص البشرة من البقع الداكنة.
· يقي البشرة من الإصابة بسرطان الجلد لغناه بمضادات الأكسدة.
ماذا يفعل عصير الفراولة للبشرة؟
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،فوائد عصير الفراولة للبشرة.