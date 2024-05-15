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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

ماذا يفعل عصير الفراولة للبشرة؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،فوائد عصير الفراولة للبشرة.
·  يعمل على تخليص البشرة من البثور وحبّ الشباب.
·  يقي البشرة ويخلصها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة؛ لغناه بمضادات الأكسدة.
· يعمل على إزالة الهالات السوداء الموجودة في البشرة.
·  يخلّص البشرة الدهنيّة من الدهون الزائدة والمتراكمة في مسام البشرة.
· يمكن استخدام عصير الفراولة لتنظيف البشرة به، فهو يعمل على إزالة الخلايا الميّتة المتراكمة على سطحها، كما يخلّصها من الجلد الميّت
·  يغذّي البشرة ويرطّبها ويجعلها أكثر نعومةً ونضارةً.
· يفتّح البشرة.
·  يخلّص البشرة من البقع الداكنة.
· يقي البشرة من الإصابة بسرطان الجلد لغناه بمضادات الأكسدة.

إزالة الهالات السوداء الإصابة بسرطان الجلد الهالات السوداء البقع الداكنة علامات الشيخوخة عصير الفراولة

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