الشناوي أم شوبير.. إعلامي يكشف عن حارس الأهلي أمام الترجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن حارس مرمى النادي الأهلي الأساسي أمام الترجي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام : مصطفى شوبير أساسيًا مع الأهلي أمام الترجي والشناوي سيكون بديلًا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

يتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيتم بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.