استمتع بدون إصدار أحكام.. إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

عندما تقدم النصيحة للآخرين، يُعتبر الاتباع الاحترام والتعاطف وعدم إصدار الأحكام أمورًا مهمة. إليك بعض النصائح لتقديم النصيحة بطريقة تسمح للآخرين بالاستمتاع بالمشورة بدون أن يشعروا بالانتقاص بحسب ما نشره موقع webmd.

إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

ابدأ بالاستماع: قبل أن تقدم النصيحة، استمع جيدًا لما يقوله الشخص الآخر، حاول فهم وجهة نظره وموقفه قبل أن تبدأ في إعطاء النصيحة.



كن متواضعًا: تجنب الانتقاص أو الظن بأنك تعرف كل الحلول، اعترف بأنك تقدم نصيحة بناءً على خبرتك أو معرفتك، ولكن لا تتجاوز نطاق ذلك.



استخدم لغة إيجابية: حاول استخدام لغة إيجابية وبناءة عندما تعطي النصيحة، اركز على الحلول والمقترحات التي يمكن أن تساعد الشخص الآخر على تحقيق أهدافه أو تجاوز التحديات.

إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

اعرض الخيارات: بدلاً من أن تعطي نصيحة واحدة صارمة، حاول عرض مجموعة من الخيارات الممكنة. دع الشخص الآخر يختار الخيار الذي يشعر بأنه الأنسب له.



احترم القرار النهائي: عندما يقرر الشخص الآخر عدم اتباع النصيحة أو اختيار طريقة مختلفة، احترم قراره ولا تصر على رأيك. كل شخص يمتلك الحق في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة له.



تواجد بدون ضغوط: حاول أن تكون متواجدًا للآخرين بدون أن تضع عليهم ضغوطًا لقبول النصيحة أو الفعل بطريقة معينة. اترك المساحة لهم لاتخاذ القرارات والتعامل معها بطريقة تناسبهم.



في النهاية، يتعلق الأمر بالتواصل الفعّال والاحترام المتبادل، عندما تقدم النصيحة بروح بناءة واحترام، فإن فرص تأثيرها الإيجابي تكون أكبر وتسمح للآخرين بالاستمتاع بقبولها بدون إصدار أحكام.