الأونروا: قيود الاحتلال تعوق جهود المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إن قيود جيش الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على المساعدات وعدم وجود ممر آمن يعيق جهود المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، أن مولدات الكهرباء توقفت عن العمل في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام أن مولدات الكهرباء في مستشفى غزة الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة الباقية والعاملة في قطاع غزة، توقفت عن العمل نتيجة نفاد الوقود، ما يهدد حياة مئات الجرحى والمرضى وداخله.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على حيي السلام والجنينة شرق مدينة رفح، وفي محيط تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.