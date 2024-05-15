بدء انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية.. الأربعاء

تعقد الجمعية العمومية غير العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية في التاسعة من صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 مايو الجارى بأحد فنادق القاهرة الكبري.



وقال أحمد الناظر، المدير التنفيذى لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الاجتماع الأول للجمعية سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، وإنه فى حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية بعد إنقضاء ساعة من الموعد المحدد للإجتماع الأول وهو العاشرة صباحاً ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عُشر (10 %) أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ومندوبين الإتحاد ستبدأ إعتباراً من الساعة الحادية عشرة وحتى الرابعة بعد العصر.

وأكد المدير التنفيذى لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تلقت من الإتحاد المصرى للغرف السياحية القائمة النهائية بالمرشحين سواء لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها بإلإتحاد، مشيراُ إلى انسحاب المرشح شريف صادق من المعركة الانتخابية على مقاعد مجلس الإدارة .

وأشار الناظر، إلى أن الغرفة قد انتهت من إعداد كافة التجهيزات الخاصة بعقد الجمعية العمومية غير العادية، ومنها تخصيص بطاقة الإقنراع الخاصة بإختيار أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح المدير التنفيذي للغرفة أن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية يتضمن الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن الفترة الإنتقالية من أول يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023، وكذلك الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2024، وإعتماد تعيين ومكافأة مراجع الحسابات.

وأكد أن جدول أعمال الجمعية العمومية تتضمن أيضاً إعتماد أسماء الفائزين لمجالس الإدارة بالتزكية في قائمة المرشحين الخمس نجوم وهما ياسر محمد يسرى يوسف التاجورى، وسامح عبد العال عبد الغنى

وكذلك إعتماد أسماء الفائزين بالتزكية لمندوبى الغرفة لدى الإتحاد المصرى للغرف السياحية وهم: -

1. حلمى محمد خليل إبراهيم

2. هشام حسين بركات حبوته

3. عمرو محمد خليل إبراهيم

4. أبو زيد عبد الفتاح خليل إبراهيم

5. حسام الدين هشام ممدوح زكى

6. محمد السيد أحمد فراج

7. عبد النبى عباس محمد خليل

8. محمد حسن محمد خليل

9. عماد الدين محمد أحمد إسماعيل

10. عماد فؤاد أسحاق مرقص

11. أشرف عبد الفتاح يوسف

12. طارق أحمد عبد الناصر

13. محمود سعد الدين أبو اليزيد

14. رامز إلهامى غايبوس مسدارى

15. طارق صلاح محروس عبد الحليم

16. وليد فاروق عبد الحميد محمد

17. أحمد أهاب أحمد حسنى أحمد

18. دليلة حسام سلامة جودة الشاعر

19. مينا عاطف جودة

أكد أحمد الناظر أن إنتخابات مجلس إدارة الغرفة ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر، على أن يجب مراعاة التالى، إختيار وﻋﻀﻭﺍﻥ "ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻨﺠﻭﻡ"، وقد ترشح لها كل من: -

1. أحمد فايز أحمد الصايغ

2. هشام عصام عبد الجواد وهبة

3. أشرف زيدان محمد مسلم

وﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ"ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ"، وقد ترشح لها كل من: -

1. برج ليون أرتين توماسيان

2. عبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع

3. محمد عبد العزيز محمد إمبابى

4. هشام محمود محمد عبد الله

5. عمر حسين فتحى

وﻋﻀﻭ ﻭﺍﺤﺩ"ﻴﻤﺜل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻤﻁـﺎﻋﻡ

ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ إﻥ ﻭﺠﺩ" وقد ترشح لها كل من: -

1. على كامل على منصور

2. يعقوب أحمد محمد نصار

وأوضح الناظر أن قرار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار رقم 106 لسنة 2024 قد نص على أن يكون عدد أعضاء مندوبى الغرفة في الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، 19 عضواً، وأن التمثيل الفئوى لإنتخابات عضوية مجلس الإدارة والتي أشار إليها قرار وزير السياحة والآثار رقم 107 لسنة 2024 قد حدد أن يكون الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للتمثيل الذي تضمنه القرار.