الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيا من مدينة الخليل وبلدة يطا جنوبا بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت عبد الله زياد الرجبي، وقصي زياد الرجبي، وثائر يونس الرجبي، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: يحيى إسماعيل العمور، وقصي وأسامة خالد العمور، وسفيان أحمد العمور، ومحمد وموسى العمور، وبراء الهريبي، وسمير بحيص، وسالم رشيد، عقب مداهمة منازلهم في بلدة يطا جنوب الخليل.