عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مصنع بالمنوفية لإنتاج وتعبئة البن بدون ترخيص ومخالف للاشتراطات الصحية

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن استمرار الحملات التموينية المفاجئة لضبط الأسعار والتعامل مع محتكري السلع والمخالفين.

وأشار إلي أنه تم ضبط مصنع لانتاج وتعبئة البن بناحية سمان مركز الباجور لمزاولة النشاط بدون ترخيص وكذا تعبئة المنتج بعنوان مضلل على خلاف الحقيقة وخلط مواد مجهولة المصدر على عبوات البن المضبوط وغير مصرح بها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات يبحثان تعزيز أطر التعاون المشترك

جنازة حاشدة.. حزن في المنوفية على وفاة نائب وزير الزراعة الأسبق |صور


وأضاف محافظ المنوفية أنه تم تحرير محاضر لمخابز سياحية ومحلات بقالة مخالفة بنواحي بير شمس والكتامية لعدم الاعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص واحتكار سلع. 
من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية انه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية تم تحرير  306 محضر تمويني متنوع للمنشآت التموينية والمخابز والأسواق وذلك على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت بين 166 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية و 140 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإشتراطات الصحية الحملات التموينية تحرير محاضر محافظ المنوفية مخابز سياحية وزارة التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

10 مليارات دولار| الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

تفاصيل رحلة أمير توفيق لضم بلعيد.. وتحفّظ الأهلي على صفقة زهير

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

حسام زكي: الموضوعات السياسية على جدول قمة البحرين تمثل 70% من أعمالها

أردوغان: لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة.. أوهام الأرض الموعودة تصل للأناضول

كتائب القسام تكشف عن ضربات موجهة لجنود وآليات الاحتلال في غزة| فيديو

بسبب حماس.. الحكومة الماليزية تتحرك ضد فيسبوك

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

عبادات عظيمة بلا مجهود أو وضوء.. داوم عليها تتغير حياتك للأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

بدون الحاجة لمكيف هواء.. حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة

8 أمراض قد تقودك إلى الفشل الكلوي.. تعرف عليها

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-