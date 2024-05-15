ضبط مصنع بالمنوفية لإنتاج وتعبئة البن بدون ترخيص ومخالف للاشتراطات الصحية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن استمرار الحملات التموينية المفاجئة لضبط الأسعار والتعامل مع محتكري السلع والمخالفين.

وأشار إلي أنه تم ضبط مصنع لانتاج وتعبئة البن بناحية سمان مركز الباجور لمزاولة النشاط بدون ترخيص وكذا تعبئة المنتج بعنوان مضلل على خلاف الحقيقة وخلط مواد مجهولة المصدر على عبوات البن المضبوط وغير مصرح بها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.



وأضاف محافظ المنوفية أنه تم تحرير محاضر لمخابز سياحية ومحلات بقالة مخالفة بنواحي بير شمس والكتامية لعدم الاعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص واحتكار سلع.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية انه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية تم تحرير 306 محضر تمويني متنوع للمنشآت التموينية والمخابز والأسواق وذلك على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت بين 166 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية و 140 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.