جنازة حاشدة.. حزن في المنوفية على وفاة نائب وزير الزراعة الأسبق |صور

شيع المئات من أبناء مدينة تلا في محافظة المنوفية جثمان الدكتور محمد عمر رسلان نائب وزير الزراعة الاسبق وذلك عقب وفاته اليوم.

وادي الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد اللمعي بمدينة تلا وسط حالة من الحزن حيث خرجت مدينة تلا بأكملها لتوديعه الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وأكد الأهالي، أن الراحل الدكتور محمد عمر رسلان كان يساعد الجميع من أبناء مدينته وكان مكتبه مفتوحا للجميع أثناء وجوده في الخدمة وحتى بعد خروجه من الوزارة.

وتابع الأهالي أنه كان يلقب بين أبناء مدينته بشيخ العرب حيث يعد علم من أعلام محافظة المنوفية وقدم العديد من الخدمات الخاصة والعامة لأبناء المحافظة وكل محافظات الدلتا.