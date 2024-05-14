وفاة طبيب شاب في المنوفية بسكتة قلبية.. تفاصيل

تسود حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية عقب وفاة الطبيب الشاب معاذ محمد السبكي المدرس المساعد بقسم الأمراض الصدرية بمستشفى جامعة المنوفية بسكتة قلبية مفاجئة أثناء نومه.

وشارك العشرات في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد حسام الدين من أمام مقابر شبين الكوم وسط حالة من الحزن.

وأصدرت كلية الطب جامعة المنوفية بيان تنعي فيه الطبيب الراحل ووفاته المفاجئة، داعين أن يتغمده الله بواسع رحمته.

كما أصدرت جامعة المنوفية الأهلية بيان تنعي فيه الطبيب الراحل حيث أنه من أسرة طبية وزوجته معيدة بكلية الطب.

وقال الدكتور محمد توفيق الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنوفية، أن الطبيب الراحل ساعده أثناء أزمة كورونا حيث كان يطمئنه علي زملاءه أثناء احتجازهم في الحجر الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف أنه حزن لسماعه خبر وفاته المفاجئ حيث كان آخر اتصال بينهما يوم ان حصل الطبيب معاذ السبكي علي جائزة الطبيب المثالي وتكريمه من كلية الطب جامعة المنوفية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وكانت آخر كلمات الطبيب الراحل علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فرحته بافتتاح عيادته بمدينة بركة السبع للأمراض الصدرية وعلاج الحساسية.