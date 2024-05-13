4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق 12 ماسورة صرف صحي في المنوفية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة على حريق بعدد من مواسير الصرف الصحي بقرية سمادون بمركز أشمون.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة اشمون باندلاع حريق في مواسير الصرف الصحي بقرية سمادون بمركز أشمون.

بانتقال قوات الحماية المدنية والأطفاء تم السيطرة علي الحريق الذي تبين نشوبه في 12 ماسورة صرف صحي تابعة لاحدي شركات الصرف الصحي قطر 800 في 3 متر.

وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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