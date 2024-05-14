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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات يبحثان تعزيز أطر التعاون المشترك

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مقر جامعة مدينة السادات الجديد عقب الانتهاء من جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

 كان في استقباله الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات وذلك في إطار بحث أوجه التعاون الدائم وتعزيز التنسيق بين المحافظة والجامعة باعتبارها أحد الصروح التعليمية المتميزة على أرض الدلتا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وإحداث تنمية شاملة وفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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 جاء ذلك بحضور الدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ، والدكتور خالد محمود جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع .
ومن جانبها رحبت رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظ المنوفية ، معربة عن سعادتها البالغة بتشريف المحافظ وحرصه واهتمامه على تقديم الدعم الكامل لخطط  الجامعة والنهوض بمشروعاتها المستقبلية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والطبية وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، مثمنة مجهودات محافظ المنوفية وسعيه نحو تحسين جودة الخدمات وتحقيق إنجازات وطفرة شاملة غير مسبوقة في كافة المجالات المتنوعة لخدمة أبناء المحافظة.
وخلال اللقاء بحث محافظ المنوفية ورئيس جامعة مدينة السادات عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها إمكانية إنشاء مستشفى جامعي لتوفير خدمة طبية أفضل لأهالي المدينة ، وأكد المحافظ على المضي قدما واتخاذ خطوات جادة في سبيل إنشاء مستشفى جامعي جديد تخدم طلاب الجامعة وتدريبهم وتأهيلهم لتخريج كوادر متميزة وتقديم خدمة طبية لأهالي المدينة، لافتاً إلى  مدى التعاون الوثيق والشراكة الفعالة مع مختلف المؤسسات والهيئات ولاسيما المؤسسات الجامعية.

وأشار إلى أن جامعة مدينة السادات شريك فعال في كافة أعمال التنمية المستدامة التي تشهدها أرجاء المحافظة من خلال دعم خطط التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام فضلاً عن دورها الرائد والحيوي الذي تقدمه في خدمة وتنمية المجتمع، وأكد المحافظ على ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق تنمية مجتمعية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أهداف التنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المشروعات التنموية والخدمية المنوفية جامعة مدينة السادات جامعة السادات رؤية مصر 2030

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