ردًا على حسام حسن| ريهام بكير عن محترفي بوركينا فاسو: العبرة بالكيف لا بالكم

كشفت ريهام بكير الناقدة الرياضية ونائب رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري عن تعقيبها على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التي أثارت جدلا واسعا.

وقالت بكير عبر إذاعة راديو مصر مع الإذاعي احمد منتصر، أن تصريح حسام حسن بأن الدوري لا يفرز لاعبين مناسبين للانضمام للمنتخب غير مناسب ومن الجائز أن يكون خانه التعبير في أن الدوري ونظامه قد لا يفرز لاعبين جدد عن الموجودين للانضمام للمنتخب ولكن عليه ان يبذل جهدا في اكتشاف عناصر صغيرة لدعم المنتخب وبنائه للسنوات القادمة مع عناصر الخبرة الموجودة والمحترفين مثلما فعل كيروش مع محمد عبد المنعم وعمر كمال وأحمد فتوح وأكرم توفيق ومرموش.

وعن تصريحه بعدد المحترفين في منتخب بوركينا فاسو بأنهم ما يقرب من 27 لاعبا، عقبت بكير بأن العبرة بالكيف وليس الكم.

وأسردت ريهام بكير أن منتخب بوركينا فاسو من المنتخبات أصحاب التصنيف الثاني في أفريقيا ولديهم المهاجم بينتراند تراوري لاعب استون فيلا السابق و فياريال الحالي والمهاجم دانجو وتارا لاعب بورنموث الانجليزي والمدافع ادمونا لاعب باير ليفركوزن الألماني وقليل من اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى اما بقية المحترفين في أندية في دوري الدرجة الثانية الفرنسي والدوري الدنماركي والقبرصي.

أما منتخب مصر فلديه محترفين مميزين في مقدمتهم محمد صلاح من ليفربول ومحمد النني من أرسنال بجانب عمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت الالماني بالاضافة إلى محمود تريزيجيه واحمد حسن كوكا وغيرهم وجميعهم لاعبين مؤثرين مع الفراعنة.