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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد

اقتصاد
اقتصاد

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى من خلال حزمة من الخطوات خلال الفترة الأخيرة على زيادة نسبة المكون المحلى داخل كثير من الصناعات، خاصة التى لها بدائل محلية.

ولفتخ إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد. 

 


و أشار " يحيي" في تصريحات لصدى البلد إلى ضرورة  اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية، فضلًا عن ضرورة زيادة معدلات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

 

وأكد عضو البرلمان على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، مع زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة .

 

 

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أمس الثلاثاء ، لقاء مُوسعاً بأعضاء المجلس التصديري لمواد البناء وغرفة صناعة مواد البناء، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه طلب الاجتماع مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة، كُلٌ على حدة، بهدف العمل على دفع الصادرات في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن لقاء اليوم يأتي بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بهذا الشأن، من أجل وضع مُستهدفاتٍ واضحة لكل مجلس تصديري، والعمل على تحقيقها.

عبد الفتاح يحيي مجلس النواب الصناعات الاقتصاد مصطفى مدبولي المجلس التصديرى

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