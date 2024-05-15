برلمانية تطالب بزيادة الإعتماد الإضافي للخطة الموضوعة لمحافظة الدقهلية

طالبت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بزيادة الإعتماد الإضافي للخطة الموضوعة لمحافظة الدقهلية بمبلغ 400 مليون جنيها د

وتابعت قائلة : إن محافظة الدقهلية من المحافظات الكبيرة من حيث المساحة والكثافة السكانية ومن المجحف إعتماد الخطة الإستثمارية بما يقارب 720 مليون جنيها فقط وهو رقم ضعيف جداً مقارنة بحجم المشروعات التنموية التي تتحملها المحافظة كل عام .



جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة موازنة محافظة الدقهلية للعام المالي الجديد .



وشددت " نبيه" علي ضرورة مراجعة الخطط الاستثمارية للمراكز والمدن بحيث يتم توزيع الاعتمادات بما يحقق المصلحة العامة لكل مركز أو مدينة على حسب الاحتياج وباولويات المشاريع التنموية .



وطالبت " نبيه" بالتاكيد على توصية لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد والنائب وحيد قرقر بقيام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع وزارة التخطيط لعمل المناقلات اللازمة لتحويل مبلغ 100 مليون جنية كانت مخصصة لإنشاء كوبرى علوى خلف استراحة المحافظ ومنشئات الرى بمدينة المنصورة وذلك لاستكمال اعمال تطوير طريق جسر البحر الصغير بداية من مدينة دكرنس حتى دائرى الجمالية مروراً بمدينة منية النصر بطول 28كم وذلك للانتهاء من أزمة طريق الموت المنصورة ، المنزلة والذي يحصد يوميا ارواح المواطنين.



كما طالبت بادراج تغطية ترعة البدارنة مقابل مدرسة النائب محمود نبيه المتميزة حيث انها منطقة خدمات ومحور مروري هام وعاجل لتوسعة الطريق لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد وأنه وتم مراجعة الخطط الاستثمارية لكل مراكز ومدن الدقهلية وتسجيل ملاحظات لبعضها ومراجعة المسؤولين لتعديلها