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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة فتاة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء جلوسها وسط أسرتها بالغربية

عروس الغربية
عروس الغربية

شهدت قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب انتشار نبأ وفاة الفتاة دنيا ايمن 18 سنة إثر تعرضها للأزمة قلبية مفاجئة نتج هبوط حاد الدورة الدموية تسبب في وفاتها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة طوارئ طنطا الجامعي.

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وكانت أهالي القرية شيعوا جثمان الفتاة الضحية في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة في المسجد الكبير في وداعها الأخير  ودفنها بمقابر أسرتها.

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كما تحول منازل الأسر والعائلات إلى سرادقات العزاء في للاستقبال العزاء في الفتاة العروس الأمر الذي ترك أثر الحزن والوجيعة بينهم فضلا عن  دخول والديها في نوبه من البكاء على رحيلها المفاجئ.

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