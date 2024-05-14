رئيس جامعة طنطا: أولوية لتطوير جدارات الخريجين لتتواكب مع تكنولوجيات البرمجة والذكاء الاصطناعي

أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بكلية التجارة ،وكان في استقباله الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خلال جولته أكد رئيس الجامعة على أهمية العمل على تحديد عدد الطلاب بالكليات الانسانية والنظرية بما يواكب احتياجات سوق العمل مشيرا الى ان هناك أولوية لتطوير قدرات ومواصفات وجدارات الخريجين لتتواكب مع تكنولوجيات البرمجة والذكاء الاصطناعي توافقا مع توجيهات القيادة السياسية مؤكدا ان استراتيجية الجامعة تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

شملت الجولة التفقدية لرئيس الجامعة مدرج 1 بالكلية، ولقاء مع الطلاب استمع خلاله الى استفساراتهم وحثهم على العمل والجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، والمشاركة في الأنشطة الطلابية لدورها في صقل مهاراتهم وتنمية شخصياتهم، مؤكدا على أهمية التفرد في التخصص والمهارات لتحقيق جودة الخريجين،و موجها أساتذة الكلية بتقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات للطلاب خلال فترة الامتحانات.

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