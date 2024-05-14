عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. جنايات طنطا تنظر جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته

جنايات طنطا
جنايات طنطا

تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، جلسة محاكمة الزوج المتهم  بإنهاء حياة زوجته عقب أن سدد لها عدة طعنات نافذة، أودت بحياتها فى الحال حال تواجده فى منزل والدها لمصالحتها، بقرية صالحجر التابعة لمركز بسيون.

كما من المرجح أن تستمع هيئة المحكمة الموقرة لسماع أقوال شهود عيان والاطلاع على تقرير الطب النفسي حول الحالة الصحية وسلامه القوى العقلية للمتهم ومرافعة محامين الدفاع والمجني عليه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهم.

تعيين الدكتور هاني سعيد عميدا لكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا


ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بحراسة أمنية مشددة لتأمين دخول الزوج المتهم، كما حضرت أسرة المجنى عليها، مطالبين بالقصاص العادل.

وكشف أحمد حجاج، محامى أسرة المجنى عليها، أن المحكمة أجلت القضية للاطلاع على تقرير الطب النفسى الذى صدر بناءً على طلب محامى الخصم، وجاء فيه أن "المتهم سعيد محمد الكومى لا يوجد لديه فى الوقت الحالى أو وقت ارتكاب الواقعة اضطراب نفسي أو عقلى أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز، ما يجعله مسئولا عن الاتهام الموجه إليه".

وكشف والد المجنى عليها، أن ابنته كانت دائمة التشاجر معه بسبب خلافات على مصروف البيت كونه بخيلا، وكانوا رافضين لزواجهما ولكنها أصرت على إتمام الزواج، وقام بقتلها بعد عام من الزواج تاركة طفلة عمرها شهور، مطالبين بالقصاص العادل.

محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»


بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز بسيون، بورود بلاغ من الأهالي بإصابة سيدة تدعى "م. ر"، 34 سنة، على يد زوجها المدعو "ش. ا"، 39 سنة، بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة بسبب خلافات أسرية.

كما انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم قام بالاعتداء عليها بواسطة سلاح أبيض أثناء تواجدها فى منزل والدها بذات القرية، وأصابها بعدة طعنات نافذة وفى حالة سيئة، بسبب خلافات سابقة بينهما على مصروف البيت.

وفقا لتصنيف CUWR.. جامعة طنطا تتقدم 91 مركزاً على مستوى العالم

وتم نقلها إلى مستشفى بسيون المركزى لتلقى العلاج اللازم، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها داخل غرفة العناية المركزة، وجار إعداد تقرير من الطب الشرعى بحالة الجثة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الإجراءات القانونية الإجراءات الأجهزة الامنية الأجهزة الأمني الطب النفسي الطب النفس الطب الشرعى المبادرة الرئاسية القصاص العادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

مدحت شلبي: الشناوي رفض تجديد عقده مع الأهلي

موضوعات متعلقة

وفقا لتصنيف CUWR.. جامعة طنطا تتقدم 91 مركزاً على مستوى العالم

ترشيحاتنا

تلبية لدعوة شي.. الرئيس الروسي يزور الصين نهاية الأسبوع

وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم بالمنامة جدول أعمال قمة البحرين

إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

قطر: هناك عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب

بملابس نجلتها.. انهيار والدة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع داخل المحكمة

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الغربية في الرقابة على الأسواق ومنع الغش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.. نسرين طافش بحالة نشاط بمصر

ستان ومجسم.. إلهام شاهين بفستان يشعل السوشيال ميديا| شاهد

إطلالة نجلاء بدر على البحر تثير الجدل بالسوشيال ميديا.. شاهد

3 حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-