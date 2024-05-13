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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم إجتماعا موسعا بخريجي مبادرة 1000 مدير مدرسة، من أبناء المحافظة، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وثمن محافظ الغربية  أهداف البرنامج الرئاسي، والذي يهدف في المقام الأول إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس بمحافظات الجمهورية، كون مديري المدرسة النواة الحقيقة لإحداث التطوير الشامل في إدارة المدارس والنهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك من خلال إكسابهم وتزويدهم بالخبرات المعرفية وأسلوب العمل الإدارى والمشاركة في صنع السياسات والإدارة الفعالة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى إهتماماً بالغاً بالشباب إيماناً بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.

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وأكد محافظ  الغربية ان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "، يولى إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك هناك جهود كبيرة وغير مسبوقة فى الاهتمام بقضية التعليم والبحث العلمى لتنال مصر المكانة التى تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم مشيرا الى حرصه التام والمستمر على الدفع بالقيادات الشبابية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب بكل أجهزة المحافظة، والمشاركة في صنع اتخاذ القرار، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأدار محافظ الغربية لقاءً مفتوحاً معهم واطمئن منهم على سير العملية التعليمية والامتحانات في المدارس التي يديرونها ، كما عرض كل مدير نبذة عن انجازاته للنهوض بالعملية التعليمية .
وناقش المحافظ مع مديري المدارس احتياجات المدارس وتعزيز دور المشاركات الاجتماعية لدعم هذه المدارس لصالح ابنائنا الطلاب واشار رحمي الى اقامة زيارات ميدانية للمدارس التي يديرها خريجي المبادرة لتقديم الدعم الازم لها .

وأكد المحافظ في نهاية الاجتماع على الدور العظيم الذي يقوم به مديري المدارس بالعملية التعليمية، وأن القائد يمتلك التأثير فى الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردى بهم وخلق طاقة إيجابية بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة وتحقيق حاجة أبنائنا للمعرفة والتعلم.

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