عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا| تفاصيل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية الصباحية  بجولة موسعة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا ،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

بدأت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م  حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق كما تم الانتهاء من  طبقة السن الأولى، كما تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية حيث تم إزالة طبقة الأسفلت القديمة والمتهالكة تمهيدا لأعمال الرصف .

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال فرد طبقة السن بطريق ترعة البتانونية عزبة شعبان فضلا عن متابعة الاعمال الجارية في فرد طبقة السن  في شارع داير الناحية بكفر عصام من صيدلية الجزار مرورا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100م وعرض 8م.

التنمية المحلية تتابع جهود الغربية في تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين

وخلال الجولة  تم إزالة كافة الاشغالات بشوارع كفر عصام ، ووجه المحافظ بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة جميع التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق ، والتي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الاعمال الجارية في رصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر مرورا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100م وعرض 6م

IMG-20240511-WA0013
IMG-20240511-WA0013
IMG-20240511-WA0011
IMG-20240511-WA0011
IMG-20240511-WA0012
IMG-20240511-WA0012
IMG-20240511-WA0009
IMG-20240511-WA0009
IMG-20240511-WA0010
IMG-20240511-WA0010
IMG-20240511-WA0008
IMG-20240511-WA0008
اجراءات احتياجات المواطنين الرصف والتطوير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطن الخدمي الخدمات المقدمة المتابعة الميدانية الكافيهات والمقاهي تلبية إحتياجات المواطن ترعة البتانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

أثبتت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديدة على واقعة الدائري

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

مكسب كبير للنادي الأهلي والمنتخب.. محمد بركات يشيد بمستوى هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن المتهم بقـ.تل 3 مصريين أصدقائه بدولة قطر

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

المخابرات البريطانية: الطائرات الروسية تسقط القنابل قبل وصولها أوكرانيا

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

الرئيس السيسي يشيد بدور سلطان طائفة البهرة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أنيق| شاهد

احذر تجاهلها.. أعراض واضحة مؤشر للإصابة بمرض خطير

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

بفستان أسود.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-