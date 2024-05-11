التنمية المحلية تتابع جهود الغربية في تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتي تستهدف تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في جولته الصباحية بمتابعة سير الأعمال بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، حيث يتم فرد السن من مدخل الطريق السريع حتى بوابة شركة الاسكندرية للزيوت والصابون بطول ٣٠٠ متر ، تطهير مصرف جناج ورفع المخلفات منه، كما يتم صب ٢٠٠ متر خرسانة أعلى الحائط الساند؛ وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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