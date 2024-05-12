تعيين الدكتور هاني سعيد عميدا لكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

تقدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة الى الدكتور هانى سعيد عبدالمنعم محمد لصدور القرار الجمهوري بتعينه عميدا لكلية التربية الرياضية.



حصل الدكتور هانى سعيد على درجة البكالوريوس في طرق تدريس التربية الرياضية من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا - عام 1991، والماجستير في كرة القدم من جامعة طنطا عام 1995، الدكتوراه في كرة القدم من جامعة طنطا عام 1999، وعين معيدا في 1992، و ومدرس مساعد 1995، ومدرس عام 1999، وأستاذ مساعد عام 2004، وأستاذ عام 2010، وعين وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب من عام 2016 حتى عام 2022.